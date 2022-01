NYSE-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

USD 27,93 +1,79% (13.01.2022, 22:10)



ISIN Halliburton-Aktie:

US4062161017



WKN Halliburton-Aktie:

853986



Ticker-Symbol Halliburton-Aktie:

HAL



NYSE-Ticker-Symbol Halliburton-Aktie:

HAL



Kurzprofil Halliburton:



Die Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) ist einer der führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsservices, Planungs- und Entwicklungsservices sowie verschiedener Produkte für Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie wie auch der öffentlichen Hand. Die Gruppe bietet eine breite Palette an technischen Dienstleistungen und Produkten für die Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Dabei richtet sich Halliburton vorrangig an führende nationale und unabhängige Förderunternehmen mit Tätigkeiten rund um den Globus. Insgesamt werden 13 verschiedene Produkt- und Servicelinien angeboten, die jeweils spezifische Leistungen erbringen. Dazu gehören das Entwickeln und Betreiben von Pipelines, Sandkontrolle, Bohrlochinterventionen, Bohrspülungen, Hochdruckpumpen oder das Lagerstättenmanagement. (14.01.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Halliburton-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) unter die Lupe.

Trader würden solche neuralgischen Punkte im Kursverlauf lieben, mit denen technisch motivierte Investoren derzeit bei der Halliburton-Aktie konfrontiert würden. Doch der Reihe nach: Zunächst sei dem Titel mit der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 24,70 USD) ein wichtiges charttechnisches Ausrufezeichen gelingen. Zusammen mit den Tiefs der Jahre 2011, 2012 und 2016 sowie den Hochs des vergangenen Jahres (rd. 26,50 USD) entstehe hier ein massives Widerstandsbündel. Abgerundet werde dessen Bedeutung durch die Nackenzone einer möglichen, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die Aktie befinde sich also an einer entscheidenden Weggabelung: Entsprechend würde ein nachhaltiger Sprung über die o. g. Hürden für einen echten Befreiungsschlag sorgen. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung seit dem Frühjahr als Tradingrange interpretiert werden, die ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 32 USD bereithalte. Interessanterweise harmoniere diese Zielmarke bestens mit den Hochs vom 1. Quartal 2019. Eine erfolgreiche S-K-S-Umkehr lasse perspektivisch sogar auf deutlich "mehr" hoffen. Ein Abgleiten unter den Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 22,49 USD) würde die Bodenbildung indes auf die lange Bank schieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)