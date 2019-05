(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze HWA-Aktie:



Börse Stuttgart HWA-Aktie:

14,20 EUR 0,00% (24.05.2019, 09:15)



Xetra HWA-Aktie:

14,20 EUR (23.05.2019)



ISIN HWA-Aktie:

DE000A0LR4P1



WKN HWA-Aktie:

A0LR4P



Ticker-Symbol HWA-Aktie:

H9W



Kurzprofil HWA AG:



Die HWA AG (ISIN: DE000A0LR4P1, WKN: A0LR4P, Ticker-Symbol: H9W) ist ein eigenständiger 360-Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt heute rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen. (24.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HWA-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, nimmt die Coverage für die Aktie der HWA AG (ISIN: DE000A0LR4P1, WKN: A0LR4P, Ticker-Symbol: H9W) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Konzern-Gesamtleistung in 2018 sei um 16,0% auf 112,9 Mio. EUR (Vj: 97,4 Mio. EUR) gestiegen, während ein EBIT von 5,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR) erzielt worden sei. Die deutliche Ergebnisverbesserung zum Vorjahr resultiere aus beiden Segmenten, Automobilrennsport und Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten. Das Konzernjahresergebnis für das Geschäftsjahr belaufe sich auf 3,4 Mio. EUR (VJ +0,5 Mio. EUR).Das neugegründete JV Vynamic ermögliche HWA nicht nur, für die Marke Aston Martin ein neues Team in der DTM zu stellen, sondern zukünftig auch an Sonder-Modellen und weiteren Projekten zusammen zu arbeiten. Dieses JV zeige deutlich auf, dass HWA als qualitativ hochwertiger sowie unabhängiger Fahrzeug-Produzenten im Premium-Automarkt zu sehen sei.Für das Geschäftsjahr 2019 prognostiziere der Vorstand eine Gesamtleistung höher als noch in 2018, bei einem EBIT unter dem Vorjahr (JV mit Verlusten in 2019 im ersten Geschäftsjahr).Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, initiiert die Coverage zur HWA-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 19,00 EUR je Aktie, was einem Kurspotenzial von 34% entspricht. Dies basiere auf der DCF-Bewertung (19,30 EUR). Die Peer Group-Bewertung ergebe einen fairen Wert von 18,37 EUR je Aktie. Unter Einbeziehung der angekündigten 2. Kapitalerhöhung (Ankündigung im Dezember 2018) und der entsprechenden Wachstums-Investments, könnte im Best-Case der faire Wert bei ca. 22 EUR je Aktie stehen. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: