Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (30.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern baue seine Produktionsstätte im türkischen Izmir aus. Vorstandschef Daniel Grieder habe der "Financial Times" (Donnerstag) gesagt, die Zahl der Mitarbeiter solle um ein Drittel erhöht werden. Die künftige Strategie bestehe darin, noch mehr Kleidungsstücke in der Nähe der Märkte zu produzieren, wo sie verkauft würden.Insgesamt plane das Unternehmen weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen. Zudem solle ein Teil der Produktion in so genannte City-Fabriken in westliche Länder verlagert werden. So solle den Angaben zufolge in Q1/2022 in einer Produktionsstätte in Los Angeles die Herstellung unter anderem von Jeans in einem Probelauf an den Start gehen.Der ehemalige Tommy-Hilfiger-Boss habe zuletzt erklärt, dass man von den aktuellen branchenspezifischen Lieferketten-Problemen nicht betroffen sei. HUGO BOSS lasse in der Türkei, in Deutschland, Polen und Italien nähen. Laut Geschäftsbericht würden diese vier Unternehmenswerke 17 Prozent der Kollektionen produzieren - in Izmir werde mit 13 Prozent der Löwenanteil hergestellt. Der prozentual große Rest werde aus Asien, etwa Bangladesch, und Osteuropa - extern - rekrutiert.HUGO BOSS habe in Q3 von Wiedereröffnungen des Einzelhandels sowie einer guten Verbraucherstimmung profitiert. So sei der Konzerngewinn auf 53 Millionen Euro nach vier Millionen im Corona-bedingt schwachen Vorjahreszeitraum gestiegen.Die HUGO BOSS-Aktie könne von den News leicht profitieren und notiere bei 53,50 Euro.Wer der Empfehlung des AKTIONÄR (Ausgabe 04/2021) von Anfang gefolgt sei, liege mit rund 95 Prozent im Plus und sollte die Gewinne am besten weiter laufen lassen. Carsten Kaletta von "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die HUGO BOSS-Aktie bei 65,00 Euro. (Analyse vom 30.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link