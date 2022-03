Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (23.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Metzinger Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe in den vergangenen zwei Wochen mehr als 13 Prozent an Wert gewinnen können. Neben der allgemeinen Markterholung hätten zuletzt mehrere positive Analystenstudien der HUGO BOSS-Aktie Auftrieb verliehen. Auch ein aktuelles Experten-Votum sehe weiteres Aufwärtspotenzial.Nachdem etwa Stifel jüngst seine "Kauf"-Empfehlung mit einem Kursziel auf 67 Euro gesenkten Kursziel bestätigt habe, melde sich nun Jefferies zu Wort. Das Analysehaus habe das Rating für die HUGO BOSS-Aktie nach einer Präsentationsveranstaltung auf "hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Bei HUGO BOSS habe sich die Russland-Ukraine-Krise bislang nicht wesentlich auf den Umsatz in anderen osteuropäischen Ländern ausgewirkt, heiße es in einer aktuellen Studie. Mit Blick auf die Verwendung der Barmittel priorisiere HUGO BOSS wohl strategisch orientierte Markenzukäufe gegenüber Aktienrückkäufen.Insgesamt seien die von Bloomberg befragten Analysten überwiegend positiv für den Mode-Titel gestimmt. Von 25 Experten hätten elf die Metzinger mit dem "buy"-Etikett versehen, 14 stünden der Aktie "neutral" gegenüber. Ein "verkaufen"-Votum sei also nicht ausgesprochen worden. Das Konsensziel auf Sicht von zwölf Monaten liege aktuell bei 59,26 Euro und signalisiere rund 20 Prozent Kurspotenzial.Die HUGO BOSS-Aktie pendle am Mittwoch in einem schwachen Gesamtmarkt um den Vortagesschluss.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt unbedingt dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link