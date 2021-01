Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

25,78 EUR -2,35% (13.01.2021, 17:29)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (13.01.2021/ac/a/d)





Metzingen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC stockt Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der HUGO BOSS AG stark auf:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC befinden sich kontinuierlich im Attacke-Modus gegen die Aktien des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 12.01.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,70% auf 0,95% der HUGO BOSS-Aktien erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den HUGO BOSS-Aktien:1,59% Citadel Europe LLP (12.01.2021)0,95% Citadel Advisors LLC (12.01.2021)0,92% Gladstone Capital Management LLP (11.12.2020)0,80% Half Sky Capital (UK) Ltd (18.11.2020)0,72% Tybourne Equity Master Fund (13.03.2020)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:25,70 EUR -2,87% (13.01.2021, 17:14)