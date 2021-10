Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei Letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die HUGO BOSS-Aktie habe sich zuletzt gut gehalten. Während der MDAX -Wert auf Monatssicht rund drei Prozent habe zulegen können, habe der Index mehr als sieben Prozent abgegeben. Neben der positiven operativen Entwicklung dürften auch zuversichtliche Analysteneinschätzungen den Titel gestützt haben. Vor allem eine Bank aus Übersee sehe noch gehörig Luft nach oben.Während Jefferies HUGO BOSS perspektivisch bei 56 Euro wähne und die Aktie als Halteposition bewerte, sei die RBC Bank deutlich optimistischer. Konkret hätten die Kanadier das Kursziel für HUGO BOSS von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Nach der Vorgabe hätte das Papier des Modekonzerns noch rund 26 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Der Modekonzern dürfte ein weiteres gutes Quartal hinter sich haben, habe Analystin Manjari Dhar in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen geschrieben. Angesichts der starken Wachstumsdynamik und einer möglichen Margensteigerung der Metzinger sei die Aktie derzeit angemessen bewertet.Die HUGO BOSS pendle am Montag in einem schwächeren Gesamtmarkt um ihren Schlusskurs vom Freitag bei 52,30 Euro.Wer investiert ist, bleibt in jedem Fall dabei und lasse die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur HUGO BOSS-Aktie. (Analyse vom 11.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)