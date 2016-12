Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (23.12.2016/ac/a/d)



Fulda (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Mehrere Gewinnwarnungen im Jahresverlauf und eine komplette Neupositionierung hätten den ehemaligen Hifghflyer HUGO BOSS von 116 auf 46 Euro einbrechen lassen. Hier habe die Aktie inzwischen einen soliden Boden ausbilden und sich von ihren Tiefs lösen können. Verantwortlich dürfte hierfür auch der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, sein, denn die Amerikaner hätten jüngst das Überschreiten der 5%-Schwelle bekannt gegeben.Die Analystengilde könnte unterschiedlicher Meinung kaum sein. Die Experten von JS Capital würden in der Aktie jedenfalls eine hervorragende Turnaround-Chance sehen und hätten die Korrektur zum Einstieg genutzt. Aus ihrer Sicht seien die richtigen Schlüsse gezogen worden, das gesamte Top-Management ausgetauscht und neue interessante Wege eingeschlagen.Nach den Vorstellungen des neuen HUGO-BOSS-Chefs Mark Langer seien rund 600 Euro das künftige Preiseinstiegsniveau bei Anzügen der Marke "BOSS" in Deutschland. Die kräftige Preiserhöhung im Heimatmarkt sei Teil eines Strategieschwenks, mit dem Langer den schwäbischen Modekonzern aus dem Sog einer Branchenkrise heraushalten wolle, die Firmen wie Strenesse, Steilmann oder SinnLeffers in die Pleite geschickt habe. "Wir sind im Kern ein gesundes Unternehmen, das immer noch eine zweistellige Marge erwirtschaftet", so Langer. Um eine grundsätzliche Neuausrichtung komme die Firma aber nicht herum. Sie durchlaufe derzeit "mit hoher Geschwindigkeit einen Wandel auf vielen Feldern". Im Zuge der Neuausrichtung würden zudem die Preise in Asien gesenkt, die beiden Modelinien "BOSS Green" und "BOSS Black" unter das Dach "HUGO BOSS" geführt sowie die Damenmode eingestampft.