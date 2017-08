SIX Swiss Exchange-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:

60,05 CHF -0,83% (23.08.2017, 12:28)



ISIN HUBER+SUHNER-Aktie:

CH0030380734



WKN HUBER+SUHNER-Aktie:

A0MV9C



Ticker-Symbol HUBER+SUHNER-Aktie:

HGUA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol HUBER+SUHNER-Aktie:

HUBN



Kurzprofil HUBER+SUHNER:



HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) ist ein führender internationaler Hersteller und Anbieter von Komponenten und Systemen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Mit Hauptsitz in der Schweiz, 25 Gesellschaften und zahlreichen Vertretungen in über 60 Ländern weltweit, ist HUBER+SUHNER nahe bei seinen Kunden. Die Aktien der HUBER+SUHNER sind an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) in Zürich kotiert. (23.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - HUBER+SUHNER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) von "buy" auf "hold" herab.Nach dem H1 17 sei die Unsicherheit über die künftige FO-Marge hoch. Die Konferenz habe Lichvar den Eindruck vermittelt, dass eine Erholung im Geschäftsjahr 2017 unwahrscheinlich sei. Der Analyst sei zuversichtlich, dass die FO-Marge irgendwann wieder über die 10%-Marke klettern werde, senke aber dennoch seine ehrgeizigen Ziele von über 13%. Da die FO-Division der wichtigste Wachstums- und Rentabilitätstreiber für die Konzernergebnisse gewesen sei, dürften sich die niedrigeren FO-Prognosen nach Erachten des Analysten erheblich auf die Konzern-EPS-Prognosen auswirken.Daher ändert Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein Kursziel von CHF 73 auf CHF 67 und stuft die HUBER+SUHNER-Aktie von "buy" auf "hold" herunter. (Analyse vom 23.08.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:52,08 EUR -1,94% (23.08.2017, 10:59)