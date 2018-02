London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

733,40 GBp -3,56% (20.02.2018, 14:11)



ISIN HSBC-Aktie:

GB0005405286



WKN HSBC-Aktie:

923893



Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBC1



London Domestic Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HSBA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBCYF



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (20.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF).Mit einem EBT von +2,30 (Vj.: -3,45) Mrd. USD in Q4/2017 sei die Analystenerwartung von +2,66 Mrd. USD verfehlt worden. Die zum 31.12.2017 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III sei leicht auf 14,5% gefallen (30.09.2017: 14,6%). Insgesamt hätten die Q4-Zahlen nicht überzeugen können. Zwar habe das bereinigte EBT - im Gegensatz zum Q3/2017 - gegenüber dem Vorquartal wieder erhöht werden können (+29% y/y), jedoch sei die Erlösentwicklung hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Neben den enttäuschenden Zahlen dürfte das Ausbleiben eines weiteren Aktienrückkaufprogramms (5,5 Mrd. USD in 2016/2017) den heutigen Kursverlust erklären. Darauf würden sich Investoren nach Meinung des Analysten bis zum geplanten Strategieupdate des ab dem 21.02.2017 amtierenden CEOs John Flint zu den Halbjahreszahlen gedulden müssen. Angesichts der sich verbessernden Erlösperspektiven und der komfortablen Kapitalausstattung halte der Analyst ein solches aber für sehr wahrscheinlich.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die HSBC-Aktie, die im bisherigen Handelsverlauf (20.02.: 11:30 Uhr) 4% verliert, weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 7,90 GBP belassen. (Analyse vom 20.02.2018)Börsenplätze HSBC-Aktie:Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:8,35 EUR -3,52% (20.02.2018, 14:02)