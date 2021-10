XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

99,10 EUR -4,62% (04.10.2021, 11:55)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (04.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Mit einem Freudensprung habe die Aktie des Empfehlungsliste-Titels der Experten die Halbjahreszahlen der Baumarktkette quittiert. Zwar seien Umsatz und EBIT nur leicht um 5,1% auf 3,3 Mrd. Euro bzw. um 0,5% auf 337 Mio. Euro vorangekommen. Wichtiger sei aber die Erkenntnis gewesen, dass das stürmische Wachstum des letzten Jahres kein Corona-bedingter Einmaleffekt gewesen sei, sondern dieses Niveau sogar noch leicht habe getoppt werden können und in allen wichtigen Ländermärkten weiteres flächenbereinigtes Wachstum erzielt worden sei. Noch spektakulärer sei der Umsatzzuwachs mit 48% im Online-Segment ausgefallen, das inzwischen schon fast 20% der Konzernerlöse ausmache. Für das Gesamtjahr gebe sich der Vorstand nunmehr noch etwas optimistischer als zuvor und gehe von einem EBIT im oberen Drittel des Prognosekorridors von 290 bis 326 Mio. Euro aus.Die HORNBACH Holding-Aktie bleibt mit einem KGV von 10 ein klarer Kauf, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 120 Euro. (Ausgabe 38 vom 02.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:99,20 EUR -5,25% (04.10.2021, 12:09)