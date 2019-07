Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (11.07.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding: Die Durststrecke ist vorbei - AktienanalyseDer Sparkurs bei der HORNBACH-Gruppe (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) zeigt Wirkung: Nach dem Ergebniseinbruch im vergangenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen sein bereinigtes EBIT im ersten Quartal 2019/20 um rund 23 Prozent auf 96,9 Mio. Euro steigern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsätze hätten um gut neun Prozent auf 1,338 Mrd. Euro zugelegt. Der Konzern sehe sich daher auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Demnach erwarte der Vorstand unverändert ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einen Anstieg des um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigten EBIT um mehr als 15 Prozent gegenüber dem Niveau des Geschäftsjahres 2018/19. Im Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG werde mit einem Wachstum des bereinigten EBIT von mehr als 30 Prozent gerechnet.Die Befürchtungen der Anleger vor einer nachlassenden Attraktivität des Geschäftsmodells hätten sich damit in Wohlgefallen aufgelöst, wie die Kursreaktion nach den Zahlen zeige. Um mehr knapp acht Prozent sei es in den vergangenen vier Wochen nach oben gegangen. Damit notiert die Aktie erstmals seit Anfang 2018 wieder über der vielbeachteten 200-Tage-Linie, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:49,85 EUR -0,10% (11.07.2019, 12:28)