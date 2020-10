Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.HOCHTIEF.de/presse. (09.10.2020/ac/a/d)



Die HOCHTIEF-Aktie setze ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage auch am Freitag fort und gehöre zu den stärksten Werten im MDAX. Der Essener Baukonzern profitiere von einem positiven Ausblick der australischen Tochter Cimic. Die staatlichen Stützungsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Krise könnten der Branche neue Aufträge bescheren.Traditionell fließe bei Konjunkturprogrammen viel Geld in die Baubranche. HOCHTIEF könnte davon auch selbst profitieren. Zudem würden die Sorgen abnehmen, dass Großaktionär ACS die Beteiligung reduzieren könnte. Angesichts der attraktiven Bewertung sei die HOCHTIEF-Aktie auf dem derzeitigen Niveau attraktiv, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)