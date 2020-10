Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

73,95 EUR -1,33% (12.10.2020, 10:42)



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

73,75 EUR -1,99% (12.10.2020, 10:57)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.HOCHTIEF.de/presse. (12.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Beim deutschen Baukonzern laufe es seit längerem nicht rund. 2019 sei HOCHTIEF wegen einer milliardenschweren Abschreibung bei der australischen Tochter Cimic tief in die roten Zahlen gerutscht und nun hinterlasse die Corona-Krise ihre Spuren. Um am frisches Geld zu kommen, solle die Hälfte des australischen Minenausrüsters Thiess an den Hegdefonds Elliott verkauft werden.Für HOCHTIEF spielt das heimische Geschäft nur noch eine Nebenrolle. Rund 95% des Konzernumsatzes von zuletzt mehr als 25 Mrd. Euro würden heute außerhalb von Europa erwirtschaftet, v.a. in Australien und den USA. Und dabei sei es bis zum Ausbruch der Corona-Krise im Tagesgeschäft eigentlich gut gelaufen. Dass 2019 dennoch unter dem Strich ein Minus gestanden sei, habe an der australischen Tochter Cimic gelegen. Sie steuere eigentlich den Löwenanteil zum Gewinn bei, habe sich allerdings wegen erheblich verschlechternder Marktbedingungen aus dem Geschäft im Nahen Osten zurückgezogen und habe daher viel Geld abschreiben müssen.Trotz - oder gerade wegen - der Corona-Krise gebe sich die HOCHTIEF-Führung aber optimistisch. Das Unternehmen baue auch darauf, dass Regierungen verschiedener Staaten zur Bewältigung der Krise stärker in Infrastruktur investieren würden.Zu seinen Jahreszielen habe sich der Konzern seit der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal Mitte Mai nicht mehr geäußert. Gespannt würden Anleger daher auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals am 15. Oktober warten. Dann könnte es auch Neuigkeiten zu den Jahreszielen geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: