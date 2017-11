Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

147,85 EUR 0,00% (14.11.2017, 13:00)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse (14.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) weiterhin zu verkaufen, hebt aber sein Kursziel an.Das Unternehmen habe in Q3 ergebnisseitig die Erwartungen moderat übertreffen können. Die Cashflow- und Bilanzsituation (u.a. Nettoliquidität per 30.09.2017: 508 Mio. Euro) stelle sich unverändert als sehr solide dar. Der Ausblick für 2017, der ein deutliches Gewinnwachstum impliziere (+15% bis +25% y/y), sei wieder bestätigt worden. Der Analyst sehe hier HOCHTIEF nach Q3 (Q1-Q3 2017: +29% y/y) voll auf Kurs. Der Auftragsbestand sei gestiegen (q/q und y/y) und das Book-to-Bill-Ratio (Q3 und Q1-Q3) liege deutlich über der wichtigen Marke von 1. Das seien ohne Zweifel positive Aspekte.Der Analyst habe seine Prognosen wegen der Q3-Zahlen angehoben (u.a. berichtetes EPS 2017e: 6,37 (alt: 6,26) Euro; berichtetes EPS 2018e: 6,89 (alt: 6,73) Euro). Jedoch stehe er der angestrebten Übernahme des Mautstraßenbetreibers Abertis (Kaufpreis: 17,10 Mrd. Euro; Verwässerung: 39%) unter den Aspekten Bewertung (EV/EBTITDA: 9,4) und einer sehr optimistischen Synergienzielsetzung bei komplementären Geschäftsmodellen (Nettobarwert: 6 bis 8 Mrd. Euro; entspreche nach Aktientausch mindestens 67 Euro je Aktie) weiterhin skeptisch gegenüber. Außerdem sei eine Fortsetzung des Übernahmekampfs um Abertis nicht ausgeschlossen.Das Rating für die HOCHTIEF-Aktie lautet daher (vorerst) weiterhin "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 135,00 auf 137,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 14.11.2017)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:147,901 EUR -0,06% (14.11.2017, 12:12)