Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (21.07.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Joaquin Ferrer von Kepler Cheuvreux:Joaquin Ferrer, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Halbjahreszahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF), erhöht aber das Kursziel von 130 auf 134 Euro.Die australische Tochter Cimic habe in der ersten Jahreshälfte höhere Margen erzielt als erwartet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sie trage ca. 70% zum operativen Gewinn (EBITDA) des Essener Konzerns bei. Entsprechend habe Ferrer seine Gewinnschätzungen für HOCHTIEF nach oben revidiert.Joaquin Ferrer, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "reduce"-Votum für die HOCHTIEF-Aktie bestätigt und das Kursziel von 130 auf 134 Euro angehoben. (Analyse vom 21.07.2017)Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:148,50 EUR -6,37% (21.07.2017, 12:43)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:148,52 EUR -6,41% (21.07.2017, 12:44)