Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel. (30.08.2018/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN).HOCHDORF habe heute Morgen Zahlen für das erste Halbjahr 2018 veröffentlicht, die enttäuschend ausgefallen seien und unter den Analysten-Erwartungen gelegen hätten.HOCHDORF habe mit 365,3 Mio. kg verarbeiteten Tonnen (-3,2%) einen knapp 7%-igen Umsatzrückgang verzeichnet. Ursächlich sei der Bereich Dairy Ingredients (H1-Umsatz: 188,2 Mio. CHF, -13,1%) aufgrund des anhaltenden Preisdrucks bei Milchprotein gewesen, der durch das gut laufende Buttergeschäft nicht habe kompensiert werden können. Der Bereich Baby Care habe trotz des Wegfalls des ertragsstarken Chinageschäftes und Verzögerungen bei der neuen Sprühturmlinie ein Erlöswachstum auf 77,1 Mio. CHF (+4,1%) verzeichnet. Hierzu habe neben den Konsolidierungseffekten von Bimbosan eine höhere Nachfrage im Mittleren Osten sowie in Süd- und Mittelamerika beigetragen. Cereals & Ingredients habe mit 16,3 Mio. CHF knapp 40% über dem Vorjahresniveau gelegen, wobei hiervon 30PP organisch generiert worden seien.Der starke EBIT-Verfall sei neben einer höheren Materialaufwandsquote auf einen signifikanten Anstieg der sbA zurückzuführen gewesen. Dabei seien neben Kostensteigerungen bei Unterhalt, Energie und Entsorgung hohe Kosten für die Inbetriebnahme der neuen Anlagen sowie Investitionen für Markteintritte und Kundenakquise negativ ins Gewicht gefallen.Vor dem Hintergrund der enttäuschenden Entwicklung in H1 und trotz einem antizipierten starken H2 habe HOCHDORF seine Gesamtjahresziele reduziert. Demnach erwarte das Unternehmen nunmehr einen Umsatz zwischen 570 und 600 Mio. CHF (zuvor: 600 bis 630 Mio. CHF) sowie eine EBIT-Marge in der Bandbreite von 5,8 und 6,5% (zuvor: 7,0 bis 7,5%), was ein EBIT zwischen 33,0 und 39,0 Mio. CHF impliziere. Aufgrund der Vielzahl der negativen Einflussfaktoren und insbesondere wegen der sehr geringen Visibilität bezüglich der Markenregistrierung in China gehe der Analyst vom Erreichen der unteren Enden der Bandbreiten aus.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, sieht daher das aktuelle Kursniveau bei der HOCHDORF-Aktie als Möglichkeit, sukzessiv Positionen aufzubauen und bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 250 CHF (zuvor: 320 CHF). (Analyse vom 30.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link