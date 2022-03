ISIN HHLA-Aktie:

Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (03.03.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HHLA: Kräftiger Gewinnsprung - AktienanalyseDie Turbulenzen im Containerverkehr haben dem Hamburger Hafen- und Logistikkonzern HHLA (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) zu einem kräftigen Gewinnsprung verholfen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während der Umsatz im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf gut 1,4 Mrd. Euro zugelegt habe, sei das Betriebsergebnis (EBIT) um fast 93 Prozent auf 213 Mio. Euro gestiegen. Die erst im Oktober angehobene Prognose sei damit deutlich übertroffen worden. Positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hätten sich laut dem Unternehmen die unterjährig deutlich erhöhten Lagergelderlöse in Folge der anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten mit massiven Schiffsverspätungen ausgewirkt, die zu längeren Verweildauern und zusätzlichen Bewegungen auf den Hamburger Terminals der HHLA.An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Dabei hätte die Aktie neue Impulse gut gebrauchen können. Denn seit Ende 2020 habe sich nicht wirklich viel getan. Was Anleger zaudern lasse, sei der Umstand, dass der Umsatz- und Gewinnschub wenig nachhaltig sei, er also ausschließlich auf die Sondersituation in Folge der Corona-Pandemie zurückgehe. Das zeige sich auch am Containerumschlag: Dieser sei nur moderat um 2,5 Prozent auf rund 6,9 Mio. Stahlboxen gestiegen. Die Konkurrenz-Häfen in Rotterdam und Antwerpen, mit denen man einst auf Augenhöhe gelegen habe, würden da deutlich schneller wachsen - und das übrigens schon seit Jahren.Für neue Impulse könnte ein Zusammengehen mit den Häfen in Bremerhaven und Wilhelmshaven sorgen, über das bereits seit etwa anderthalb Jahren in den Chefetagen der Betreiber debattiert werde. Bislang würden die Manager aber auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Daher: Auf Seitwärtsinvestments setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2022)