Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (21.01.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Nachdem die HELMA Eigenheimbau AG bereits am 12.01.2021 überraschend einen neuen Rekord beim Auftragseingang veröffentlicht habe, habe die Gesellschaft nun mit sehr guten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 nachgelegt. Nach vorläufigen Schätzungen dürfte in 2020 ein Umsatzniveau in Höhe von rund 274 Mio. EUR (VJ: 263,24 Mio. EUR) erreicht worden sein. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen sei dies ein neuer absoluter Rekordwert. Bislang hätten die Analysten mit Umsätzen in Höhe von 261,93 Mio. EUR gerechnet, womit ihre Prognose deutlich übertroffen worden sei. Das vorläufige EBT, welches in einer Bandbreite von 22,0 bis 22,5 Mio. EUR ausgefallen sei, sei ebenfalls deutlich besser gewesen als erwartet. Im Halbjahresbericht 2020 habe das HELMA-Management ein EBT in einer Bandbreite von 14,0 bis 17,0 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Daran hätten sich die Analysten in ihren bisherigen Prognosen orientiert und bisher ein signifikant niedrigere EBT erwartet.Demnach seien die erwarteten Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie durch eine hohe Bauleistung sowie den außerordentlich guten Vertrieb im zweiten Halbjahr 2020 weitestgehend ausgeglichen worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass bei den Bauaktivtäten auch zum Jahresende hin keine spürbaren Einschränkungen vorgelegen hätten. Im zweiten Halbjahr sei dabei ein Umsatzwachstum in Höhe von 4,5% erreicht worden, welches leicht über dem Wert des ersten Halbjahres in Höhe von 3,6% gelegen habe. Nachdem jedoch im ersten Halbjahr ein spürbarer EBT-Rückgang in Höhe von -11,7% ausgewiesen worden sei, habe sich dieser im zweiten Halbjahr auf -1,4% bis -4,5% reduziert. Die Analysten würden davon ausgehen, dass im zweiten Halbjahr der margenstärkere Bereich Ferienimmobilien sowie das Bauträgergeschäft im Umsatzmix wieder an Bedeutung gewonnen hätten.Nach der Veröffentlichung der außerordentlich guten Auftragszahlen hätten die Analysten bereits eine Anpassung der Prognosen für 2021 und 2022 vorgenommen und ihr Kursziel auf dieser Basis bereits erhöht. Diese erhöhten Prognosen würden sie nach Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen 2020 unverändert beibehalten. Die Analysten hätten ihr DCF-Bewertungsmodell nun nochmal um die vorläufigen Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 angepasst und damit eine nochmalige leichte Kurszielsteigerung auf 64,15 EUR (bisher: 63,40 EUR) ermittelt.