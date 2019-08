Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

38,10 EUR -1,04% (31.07.2019, 10:57)



Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

38,50 EUR (30.07.2019)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (01.08.2019/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Claudius Schmidt, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unter die Lupe.Das Jahr 2019, so viel dürfe er nach zwei Quartalen verraten, sei für die HELMA Eigenheimbau AG zufriedenstellend angelaufen, habe Vorstandschef Gerrit Janssen in der HV am 05.07.2019 erklärt. Konfrontiert mit fragenden Mienen habe er seine Aussage konkretisiert: "Als Schulnote bedeutet das nicht etwa drei bis vier, sondern 2+." Das Wetter habe 2019 bislang mitgespielt: Weder extreme Kälte noch lange Regenperioden hätten bis dato das Geschäft ausgebremst.Das Kerngeschäft habe die Errichtung massiver, individueller Einfamilienhäuser für private Endnutzer gebildet. Diese Kernkompetenz werde von der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen, die zugleich als Obergesellschaft für die drei Konzerntöchter fungiere. Mit dem Eigenheimbau seien 2018 EUR 85,6 (85,1) Mio. erlöst worden. Das habe einem Anteil von 34% an den Konzernumsätzen von EUR 253,3 (267,4) Mio. entsprochen. Allerdings sei im Jahr 2018 mit EUR 3,62 (3,25) je Aktie das beste Ergebnis und damit der höchste Jahresüberschuss der Geschichte verzeichnet worden - trotz des Umsatzrückgangs.Grund und Boden seien heute teure Güter. Dem würden die Niedersachsen mit umsichtiger Einkaufspolitik begegnen. Stets würden sie einen ordentlichen Grundstücksbestand vorhalten, der zwischen 50 und 65% ihrer Vermögenswerte ausmache. Gegenwärtig stünden Vorräte von EUR 220 Mio. in der Bilanz - zum Niederstwertprinzip, in der Regel zu Anschaffungskosten. Gewinne würden niemals vorzeitig ausgewiesen, sondern würden immer auf echter Liquidität beruhen: Erst wenn die Wohnungen errichtet und verkauft seien, würden die angesammelten Bewertungsreserven gehoben. Die Helma Wohnungsbau GmbH verfüge, mit dem Schwerpunkt im Raum Berlin/Potsdam, derzeit über Vorratsgrundstücke zur Errichtung von 2.200 Einheiten. Das entspreche einem Umsatzpotenzial von EUR 1 Mrd.Im auch mittelfristig positiven Ausblick sieht Claudius Schmidt eine gute Basis für einen Kursanstieg, zumindest auf das Niveau vom Herbst 2016, als die Aktie um EUR 60 notierte. (Ausgabe 8/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link