Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (13.03.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im Oktober letzten Jahres berichteten wir in unserer Printausgabe letztmals über die niedersächsische HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) und stellten die Möglichkeit eines Rekordergebnisses für das Geschäftsjahr 2019 in Aussicht, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Und tatsächlich könnten sich die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sehen lassen. Der HELMA-Konzern habe im Geschäftsjahr 2019 ein Rekordergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 23,6 Mio. Euro (Vj. 21,2 Mio. Euro) verzeichnen können. Nach Anteilen Dritter errechne sich daraus ein Gewinn je Aktie von 4,04 Euro (Vj. 3,62 Euro).Auf der Auftragsseite habe der HELMA-Konzern im Geschäftsjahr 2019 ein Eingangsplus von insgesamt 6,4% verzeichnet und somit das Vertriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr von 278,6 Mio. Euro auf 296,5 Mio. Euro gesteigert. Das größte Wachstum, nämlich 15,1%, sowie einen Rekordwert von 121,7 Mio. Euro, habe hier die HELMA Eigenheimbau AG verzeichnen können.Der im Bauträgergeschäft tätigen Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH sei mit einem Volumen von 131,3 Mio. Euro ebenfalls erneut ein hoher Auftragseingang gelungen. Die HELMA Ferienimmobilien GmbH habe erwartungsgemäß von den Vertriebsstarts im zweiten Halbjahr profitiert, sodass im Berichtsjahr mit 43,4 Mio. Euro ein Auftragseingangsplus von 10,5% erreicht worden sei. Insgesamt habe ein Auftragsbestandsplus von 18,3% eingefahren werden können, was zu einem Auftragsbestand von 202,7 Mio. Euro per 31.12.2019 geführt habe.Entscheidend für einen Projektentwickler wie HELMA sei das Zukunftspotenzial, das sich unter anderem aus den im Bestand befindlichen Grundstücken, die bebaut werden könnten, ergebe. Hier scheine das Unternehmen gut aufgestellt zu sein: Die beiden im Bauträgergeschäft tätigen Tochtergesellschaften HELMA Wohnungsbau GmbH und HELMA Ferienimmobilien GmbH würden zum 31.12.2019 über ein Umsatzpotenzial aus gesicherten Grundstücken von zusammen rund 1,5 Mrd. Euro verfügen.Ferner würden im Baudienstleistungsgeschäft der HELMA Eigenheimbau AG, für das keine eigenen Grundstücke benötigt würden, jährliche Umsatzerlöse von mindestens 100 Mio. Euro erwartet. In Verbindung mit dem hohen Auftragsbestand zum Bilanzstichtag rechne das Management daher sowohl für das Geschäftsjahr 2020 mit einer erneuten Steigerung des EBT von über 10% auf ein Rekord-EBT von mindestens 26,0 Mio. Euro als auch für die darauffolgenden Jahre mit einer Fortsetzung des profitablen Wachstums.Auch wenn sich der Vorstand bislang noch nicht zur Höhe der diesjährigen Dividende geäußert habe, würden die Experten von einer Ausschüttung mindestens auf Vorjahresniveau von 1,30 Euro je Aktie ausgehen. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von knapp 38 Euro würde sich daraus eine Dividendenrendite von etwa 3,4% errechnen.Deshalb und wegen der guten Geschäftsaussichten sollten Anleger, die seit unserer ersten Besprechung bei Kursen um 35 Euro investiert sind, das Papier weiter im Depot halten, so die Experten der "AnlegerPlus News". Sie würden ihr mittelfristiges Kursziel von 50,00 Euro bekräftigen, das Stopp-Loss-Limit würden sie bei 30,00 Euro belassen. (Ausgabe 03/2020)