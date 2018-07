Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

51,00 EUR -1,35% (20.07.2018, 10:28)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (20.07.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktie einer der Favoriten im MDAX! AktienanalyseDie Aktie von HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) zählte in dieser Woche zu den Favoriten im MDAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Der Scheinwerferspezialist habe nach ersten Berechnungen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 seinen Umsatz um 7,2 Prozent auf 7,1 Mrd. Euro verbessert. Besonders angetan habe sich die Börse allerdings von der Ergebnisentwicklung gezeigt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe um 8,8 Prozent auf 581 Mio. Euro zugelegt. Die Marge habe sich somit von 8,1 Prozent im Vorjahr auf 8,2 Prozent verbessert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Einen Ausblick habe HELLA indes noch nicht gegeben. Dieser soll zusammen mit dem vollständigen Bericht am 10. August veröffentlicht werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:50,90 EUR -1,55% (20.07.2018, 10:24)