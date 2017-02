Wien (www.aktiencheck.de) - Die Länder der zentraleuropäischen Region blicken optimistisch ins neue Jahr, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Ungarn plane weitere schrittweise Senkungen der Lohnsteuer - sie solle 2022 nur noch 15% betragen. Die Maßnahmen seien Teil eines Regierungsprogrammes, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit Ungarns nachhaltig zu steigern. Gelänge dies, wären laut Notenbank langfristige Wachstumsraten von 4 bis 5% p.a. möglich. Ungarns Außenminister habe unterdessen den bisherigen volkswirtschaftlichen Schaden durch die gegenseitigen Wirtschaftssanktionen zwischen der EU und Russland auf insgesamt rund 6,5 Milliarden US-Dollar in den zurückliegenden drei Jahren beziffert. Das Land befürworte seit langem ein Ende der EU-Sanktionspolitik.Die Aktienmärkte der Region hätten im Januar allesamt zugelegt. Am stärksten habe sich die polnische Börse mit einem Zugewinn von über 7% präsentiert. Die Kurse hätten damit den höchsten Stand seit dem Amtsantritt der gegenwärtigen Regierung erreicht. Deren politischer Kurs habe internationale Investoren in den letzten Monaten stark verunsichert. Tschechiens Aktienmarkt habe ca. 1% zugelegt, während die Börse in Budapest 1,5% höher geschlossen habe. (Ausgabe Februar 2017) (06.02.2017/ac/a/m)