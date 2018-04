In den USA würden zu Wochenbeginn Immobilienmarktdaten sowie am Dienstag das Verbrauchervertrauen im laufenden Monat veröffentlicht. Am Donnerstag würden die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter (für März) sowie am Freitag die erste Schätzung von Amerikas Wirtschaftswachstum im Startquartal 2018 folgen. Und in Japan stünden am Freitag neben dem Arbeitsmarktbericht die Einzelhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion für März an.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Nächste Woche wird klarer werden, inwieweit sich die Stimmung gerade exportorientierter Unternehmen nachhaltig eingetrübt hat."



"Mit Trumps 1. Mai-Ultimatum bezüglich einiger Zölle wird sich in Kürze zeigen, ob in der Breite längere Handelskonflikte bevorstehen."



"Trotz der bisher guten US-Quartalszahlensaison bleiben wir bei einer neutralen Aktiengewichtung." (20.04.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte stehen vor einer ereignisreichen und richtungsweisenden Woche, so die Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Erstens stünden mit den Treffen von Donald Trump und Angela Merkel sowie der Staatschefs von Nord- und Südkorea am Freitag wichtige politische Termine auf der Agenda. Zweitens würden am Donnerstag die EZB und am Freitag die Bank of Japan tagen. Drittens steuere die US-Quartalszahlensaison ihrem Höhepunkt zu; in Deutschland starte sie im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Dienstag mit SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460). Und viertens komme ein ganzes Bündel wichtiger Konjunkturbarometer inklusive wichtiger Stimmungsdaten. Gerade Letztere seien auf Unternehmensseite - wie die Einkaufsmanagerumfragen und das ifo-Geschäftsklima - wichtige Indikatoren dafür, ob der gute Konjunkturtrend anhalte.Los geht's gleich am Montag mit den vorläufigen "PMI"-Einkaufsmanagerumfrageergebnissen für Deutschland, die Eurozone, die USA und Japan, so die Merck Finck Privatbankiers. Weitere Sentimentdaten folgen hierzulande am Dienstag mit dem erstmals in neuer Form (inklusive Dienstleistungsstimmung) berechneten ifo-Geschäftsklima sowie am Donnerstag mit dem GfK-Konsumklima (Letzteres am Freitag auch für Großbritannien), so die Merck Finck Privatbankiers. In Europa werde am Freitag das Wirtschaftsvertrauen der Eurozone das Stimmungsbild abrunden. Daneben komme am Freitag Deutschlands Arbeitsmarktbericht für April.