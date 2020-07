Euronext Paris-Aktienkurs Guillemot-Aktie:

4,75 EUR +9,20% (28.07.2020, 17:35)



ISIN Guillemot-Aktie:

FR0000066722



WKN Guillemot-Aktie:

917556



Ticker-Symbol Guillemot-Aktie:

GUL



Euronext Paris-Symbol Guillemot-Aktie:

GUI



Kurzprofil Guillemot Corporation:



Guillemot Corporation (ISIN: FR0000066722, WKN: 917556, Ticker-Symbol: GUL, Euronext Paris-Symbol: GUI) ist ein auf das Design und die Vermarktung von Hardware und Freizeitzubehör für PCs und Konsolen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Carentoir (Frankreich). (28.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Guillemot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Guillemot (ISIN: FR0000066722, WKN: 917556, Ticker-Symbol: GUL, Euronext Paris-Symbol: GUI) unter die Lupe.Das Papier des französischen Hardware-Spezialisten sei in den vergangenen Woche sehr stark gelaufen. Auch Guillemot habe in Q1 unter der Corona-Krise gelitten, denn die Lieferketten seien unterbrochen worden. Inzwischen sei aber alles wieder in Ordnung und das Geschäft von Guillemot laufe wieder rund. Das Unternehmen habe in Q2 ein enorm starkes Wachstum verzeichnet. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.07.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Guillemot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Guillemot-Aktie:4,71 EUR +7,05% (28.07.2020, 22:26)