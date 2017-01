Unter dem Motto "EINEWELT ohne Hunger ist möglich" ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ebenfalls auf der IGW vertreten.

Gemeinsam mit engagierten Partnern aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und den Kirchen zeigt das BMZ, dass "EINEWELT ohne Hunger" möglich ist, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen. Der Schwerpunkt liegt auf den Themen "Fairer Einkauf" und "Innovation" – zwei zentrale Anliegen des BMZ, um künftige Generationen nachhaltig zu ernähren und zugleich der jungen Bevölkerung in den Partnerländern Deutschlands eine Lebensperspektive zu geben.

Auch das Bundesumweltministerium (BMUB) ist auf der Internationalen Grüne Woche vertreten. Es informiert über die Themen ländliche Infrastruktur, Nachhaltigkeit sowie Natur- und Artenschutz.



Berliner Welternährungskonferenz



Parallel zur IGW fand das 9. Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) - Die Berliner Welternährungskonferenz – unter dem Leitthema "Landwirtschaft und Wasser - Schlüssel zur Welternährung" statt. Die Konferenz gilt als weltweit größtes Agrarministertreffen und ist ein wichtiger internationaler Impulsgeber zu Beginn jedes Jahres.



Internationale Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft tauschen sich zur nachhaltigen Nutzung der lebensnotwendigen Ressource Wasser aus. Staatssekretär Peter Bleser bezeichnete zur Eröffnung des Forums Wasserknappheit als "eine zentrale Herausforderung der Zukunft".



Wasser und Boden unerlässlich für Produktion



Für die Landwirtschaft ist Wasser neben Boden die wichtigste Produktionsressource: 70 Prozent des weltweit genutzten Süßwassers werden für die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse verwendet. Schätzungen der Vereinten Nationen legen nahe, dass sich der Wasserbedarf der Landwirtschaft global gesehen bis 2050 um rund 20 Prozent erhöhen wird. Will die Landwirtschaft die Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung als entscheidender Lieferant von Nahrungsmitteln weiter sichern, kann dies nur mit ausreichend sauberem Wasser gelingen.



Das 2008 vom BMEL ins Leben gerufene "GFFA – Die Berliner Welternährungskonferenz" findet jährlich während der Internationalen Grünen Woche statt. Im diesem Jahr tagte sie von 19. bis 21. Januar.



G20-Agrarministertreffen



Unmittelbar im Anschluss an das GFFA fand am 22. Januar das Treffen der G20-Agrarminister in Berlin statt. Auch hier lag der Schwerpunkt auf dem Thema "Landwirtschaft und Wasser". Handlungsempfehlungen der GFFA wurden aufgegriffen und konkretisiert.

Das G20-Agrarministertreffen war das erste Ministertreffen während der deutschen G20-Präsidentschaft. Bereits zum Auftakt der deutschen Präsidentschaft am 1. Dezember 2016 hatte Minister Schmidt die Bedeutung der Landwirtschaft herausgestellt: "Die drei Schwerpunkte der deutschen G20-Präsidentschaft "Stabilität - Verantwortung -Zukunftsfähigkeit" träfen auch auf die Rolle der Landwirtschaft zu. Der deutsche G20-Vorsitz steht unter dem Motto "Eine vernetzte Welt gestalten".



"Ohne die Landwirtschaft sind Fragen globaler Stabilität wie die dauerhafte Ernährungssicherung nicht zu lösen. Deshalb müssen wir die nachhaltige Landwirtschaft und die ländlichen Räume weltweit stärken. Dafür werde ich mich unter der deutschen G20-Präsidentschaft einsetzen", hatte Schmidt erklärt.



Die G20-Staaten repräsentieren 60 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche. (23.01.2017/ac/a/m)





