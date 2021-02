Verstärkt werde dieser Trend durch die Generation Z, also die zwischen 1997 und 2012 Geborenen, die mit dem Internet aufgewachsen und fast immer online seien. Ebenso würden sich zukünftig viele Aktivitäten allmählich in die Cloud verschieben. Das werde für mehr IT-Flexibilität sorgen und zugleich erhöhte Investitionen in Technologielösungen und -leistungen erfordern. So beispielsweise in kabellose Verbindungen, Programme für die Zusammenarbeit, Cloud-Computing oder Cybersicherheit.



3. Automation



2020 hätten viele Unternehmen erkannt, dass sie ihre Lieferketten dringend effizienter gestalten müssten. Diese Entwicklung stehe noch am Anfang. Die Experten würden aber davon ausgehen, dass noch mehr investiert werden werde, um unter anderem Logistik- und Fulfillment-Zentren zu verbessern. Diese steigenden Investitionen dürften zahlreichen Automationsausrüstern zugutekommen - wie beispielsweise Robotikanbietern, Sensorherstellern oder auch Bildverarbeitungsspezialisten. Außerdem würden sie für 2021 einen Anstieg der Zahl der vernetzten Geräte und "intelligenten Fabriken" erwarten. Sie würden die Entwicklung der Internet-of-Things-Netze vorantreiben, wo der vermehrte Einsatz von Robotik, Software, Big-Data-Analysen und Halbleitern maßgeblich für die Effizienzsteigerung sein werde.



4. Saubere Technologien



2020 sei auch für die Entwicklung weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien ein entscheidendes Jahr gewesen. Der Marktwert des dänischen Windparkbetreibers Ørsted sei Anfang 2020 nur ein Drittel so hoch gewesen wie der des britischen weltweit tätigen Öl- und Gaskonzerns BP. Anfang 2021 habe Ørsted BP übertroffen. Das Motto für 2021 scheine klar: Es laute "sauber & grün". Die Bereitschaft der Regierungen für den Wandel nehme zu. So habe die Europäische Union ein 750-Milliarden-Euro-Paket für den ökologischen Aufschwung aufgelegt; die Chinesen würden sich zu Netto-Nullemissionen bis 2060 verpflichten, und sogar der neu gewählte US-Präsident mache sich für die Umwelt stark.



Neben den Regierungen würden auch die Verbraucher die Wende zu einer CO2-armen Wirtschaft fördern. Sie würden vermehrt nachhaltige Produkte nachfragen. Das bringe Unternehmen dazu, neue emissionsarme Lösungen zu entwickeln und Ressourcen zu optimieren. So seien beispielsweise statische Energiespeicher oder Smart-Grid-Lösungen entstanden.



5. Gesellschaft im Wandel



Der inländische Konsum der wachsenden Mittelschicht steige. Gleichzeitig würden sich Produkte schneller verbreiten und einige Branchen würden konsolidieren. Diese Entwicklungen dürften langfristig orientierten Emerging-Market-Investoren interessante Wachstumschancen bieten. Hierbei sei die richtige Themen- und Unternehmensauswahl jedoch entscheidend. So sei beispielsweise China 2020 eines der erfolgreichsten Länder in Asien und weltweit gewesen - vor allem weil das Land die Pandemie recht schnell in den Griff bekommen habe. Außerdem habe die chinesische Regierung mit ihrem Fünfjahres-Plan den Weg für weiteres Wachstum geebnet. In diesem verpflichte es sich selbst zu Technologie-Innovationen, zur Förderung des Konsums, zur Urbanisierung und ökologischer Nachhaltigkeit sowie zur weiteren Liberalisierung des Finanzsektors. (25.02.2021/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Mark Hargraves, Fondsmanager der Evolving Trends Strategie bei AXA Investment Managers, sieht fünf wesentliche Zukunftstrends, die auch über das Jahr 2021 hinaus relevant sein werden:1. Alterung und LifestyleWährend sich 2020 alles um die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs gedreht habe, würden 2021 wohl die Impfkampagnen interessant werden. Abgesehen vom Impfstoff und dem weltweit zunehmenden Optimismus bleibe die Alterung und der veränderte Lebensstil der Gesellschaft ein wichtiges Thema für Investoren, da Unternehmen von den langfristigen Veränderungen der Konsummuster profitieren dürften. Die Weltbevölkerung werde immer älter, die Mittelschicht wachse, die Menschen würden zunehmend online einkaufen, und die Automatisierung schreite voran. Die Zahl der über 60-Jährigen werde von 2018 bis 2030 mehr als fünf Mal so schnell wachsen, wie die der unter 60-Jährigen.Die Anlagechancen, die sich aus diesem Trend ergeben würden, würden weit über die offensichtlichen Sektoren wie Gesundheit hinausgehen. In den Industrieländern würden beispielsweise bis 2030 zwei Drittel des zusätzlichen Konsums von Menschen über 60 in Branchen mit Angeboten für ein besseres Leben fließen - darunter würden beispielsweise Wellness Fitness, Reisen und Unterhaltung fallen.Zweifellos habe es 2020 infolge der Beschränkungen der Corona-Pandemie erhöhte Onlinekäufe gegeben. Die Konsumenten, die bereits vor dem Virusausbruch online geshoppt hätten, hätten mehr gekauft und es seien neue Nutzer dazu gekommen, die zum ersten Mal online bestellt hätten. Insgesamt sei der Anteil des Onlinehandels am Gesamtkonsum aber nach wie vor gering. 2019 habe dieser rund 13 Prozent des gesamten Einzelhandels ausgemacht. In den nächsten Jahrzehnten dürfte die Nachfrage jedoch weiterwachsen, da sich die Konsummuster wahrscheinlich dauerhaft verändern und Onlineshopping zur Normalität werden werde.