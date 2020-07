Unternehmensnachrichten



In der ERP-Software von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) sei ein großes Sicherheitsproblem entdeckt worden. Eine Schwachstelle habe es Hackern ermöglicht, auf angelegte Konten mit Administratorfunktionen zuzugreifen und im Gegenzug auf fast alle auf dem Server verfügbaren Unternehmensdaten zuzugreifen und z.B. auch Kaufentscheidungen zu ändern. SAP habe einen Patch veröffentlicht, der diese Schwachstelle beseitige.



Die TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) habe beschlossen, Reisen nach Schweden und Lissabon wegen des geringen Interesses der Kunden sowie wegen behördlicher Auflagen abzusagen. Darüber hinaus habe das Unternehmen mitgeteilt, dass Reisen in Länder außerhalb des Schengen-Raums wieder aufgenommen würden, sobald die Behörden diesen Ländern die Genehmigung erteilt hätten (dies werde nicht vor dem 4. August erwartet).



Der Lebensmittel-Lieferant HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) habe die Prognose für das Gesamtjahr aktualisiert. Die neue Prognose habe über den Markterwartungen gelegen. Das Unternehmen erwarte für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 55% bis 70% (bisher 40% bis 55%) und eine EBITDA-Marge von 8% bis 10% (bisher 6% bis 10%). Die Aktie trotze dem breiten Marktrückgang und verzeichne heute einen kleinen Gewinn. (14.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden am Dienstag tiefer gehandelt, so die Experten von XTB.Die Stimmung an den weltweiten Finanzmärkten habe sich verschlechtert, nachdem Kalifornien gestern angekündigt habe, dass es neue Lockdown-Maßnahmen verhängen werde. Die Nachricht, dass China plane, das US-Unternehmen Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) zu sanktionieren, habe zusätzlichen Druck ausgeübt, da die Investoren an die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China erinnert worden seien.