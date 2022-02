"Ich denke, wir stehen vor einem ziemlich großen Superzyklus bei den Edelmetallen. Ich denke, wir haben 2019 begonnen, und das ist ungefähr ein Fünfjahreszyklus für Gold", erkläre Vermeulen in ein einem Interview mit dem Internetportal kitco.com. Seiner Meinung nach würden sich die Goldminen dieses Jahr besser entwickeln als die Aktienmärkte. Seiner Ansicht nach werde der Goldpreis in den kommenden zwölf Monaten auf 2.700 USD steigen, in fünf Jahren sollten es 7.400 USD sein.



Während der Dollar-Index (DXY) traditionell eine umgekehrte Korrelation zu Gold aufweise, habe sich der DXY in den letzten drei Wochen gleichzeitig mit dem Metall erholt. Vermeulen gehe davon aus, dass sich dieser Trend fortsetze. "Wir können immer noch sehen, dass der Dollar und die Edelmetalle gemeinsam steigen. Beide werden von mir als sehr defensiv angesehen, als eine Art globaler Vermögenswert. Wenn die Menschen nervös werden, egal wo auf der Welt, dann werden sie liquidieren, und sie tendieren dazu, in den US-Dollar zu wechseln. Wir haben das immer wieder erlebt", habe er gesagt und die große Finanzkrise von 2008 als Beispiel genannt.



7.400 USD erscheine arg ambitioniert. Die Charttechnik habe sich jedoch in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt. Sehr wahrscheinlich werde es einen Rücksetzer geben, wenn sich die Situation rund um die Ukraine entschärfe. Dennoch seien zuletzt zahlreiche Widerstände aus dem Weg geräumt worden. Der nächste warte in Form des ehemaligen Allzeithochs bei 1.921 USD auf Gold, anschließend würden tatsächlich die 2.000 USD in den Fokus der Anleger rücken. Wichtig werde in den kommenden Tagen, dass auch Silber und die Minenaktien Stärke zeigen würden, damit die Rally auf einer breiteren Basis stehe.



Sei der Goldbulle also wirklich erwacht? Es scheine so. Aus charttechnischer Sicht würden die magischen 2.000 USD immer näher rücken. Die Silberminen würden (noch) etwas die Rally bei den breiten Minenindices bremsen. Dennoch: Die großen Werte wie Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) oder Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) würden bereits deutliche Mittelzuflüsse verzeichnen. Es scheine nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die zweite und dritte Reihe erwache. (22.02.2022/ac/a/m)







Neue Sorgen, die Situation rund um die Ukraine könnte eskalieren, hätten den Goldpreis beflügelt. Auch heute sei Gold fest in den Tag gestartet. Zahlreiche Analysten würden sich zu Wort melden und erklären, dass diese Rally beendet sei, sobald die Ukraine-Krise sich entschärfe. Nicht so Chris Vermeulen, Chef-Stratege von TheTechnicalTrader.com.