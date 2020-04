Bonn (www.aktiencheck.de) - Geld- und Fiskalpolitik haben in Großbritannien mit nie dagewesenen konzertierten Maßnahmen auf die drohenden Belastungen durch die Corona-Pandemie reagiert, so die Analysten von Postbank Research.



Dennoch würden die Rücksetzer bei diversen Sentimentindikatoren bereits einen Vorgeschmack geben, dass auch Großbritannien eine tiefe Rezession drohe. Die Postbank beobachte zur Einschätzung der Entwicklungen einige hochfrequente, zeitnahe Indikatoren. So seien beispielsweise die Reservierungen für Restaurants im Zuge der Shutdown-Maßnahmen vollständig zum Erliegen gekommen. Straßenverkehr und Elektrizitätsverbrauch hätten sich massiv verringert und private Haushalte würden an erster Stelle ihre Konsumausgaben für Freizeitaktivitäten, an zweiter und dritter Stelle rezessionstypisch für Bekleidung und Luxusgüter reduzieren. Einer aktuellen Umfrage zufolge habe sich der Anteil der privaten Haushalte, die einen Arbeitsplatzverlust fürchten würden, binnen kürzester Zeit auf rund 50 Prozent verdoppelt - ein Viertel erwarte einen Einkommensrückgang in den nächsten zwölf Monaten.



Und als wäre das alles noch nicht genug, sei da ja noch der drohende, ungeordnete Brexit zum Ende des Jahres. Je länger die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen Corona-bedingt stocken würden, desto geringer würden die Chancen auf eine rechtzeitige Einigung. Bleibe zu hoffen, dass man sich vor diesem Hintergrund doch auf eine Verlängerung der Übergangsfrist um zwei Jahre einigen könne. Aufwärtspotenzial für das britische Pfund sei aber derzeit nicht in Sicht. (03.04.2020/ac/a/m)





