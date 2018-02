Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach Angaben eines Sprechers von Premierministerin Theresa May sei es nicht die Politik der Regierung, Teil irgendeiner Zollunion zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine solche Position erschwere die anstehende zweite Phase der "Brexit"-Verhandlungen über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. U. a. die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den o. g. "Brexit"-Gesprächen hätten dabei im Januar für eine Verschlechterung des Sentiments gesorgt. So habe der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Service-Sektor von 54,2 auf 53,0 und damit auf den niedrigsten Stand seit September 2016 nachgegeben. Der Euro habe zum Pfund auf Werte um 0,8850 GBP zugelegt. (06.02.2018/ac/a/m)





