Entsprechend würden auch die Perspektiven für die kommenden Monate eher verhalten bleiben. Angesichts der nach wie vor erhöhten Inflation würden sich die Konsumenten auf der britischen Insel einem gewissen Kaufkraftverlust gegenübersehen, der vor allem die Aussichten für die Binnennachfrage dämpfe. Aber auch die Perspektiven für die Investitionen seien schon besser gewesen. Zwar dürften die zwischenzeitlich vereinbarten nächsten Etappen mit Blick auf Brexit und die Nach-Brexit-Zeit die Verunsicherung ein wenig gemildert haben. Gleichwohl bleibe der Brexit-Prozess von vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheit begleitet, was naturgemäß auf die Investitionen drücken sollte - sowohl auf die aus dem Inland als auch auf die ausländischen Direktinvestitionen.



Mit der zwischenzeitlichen Einigung auf eine an den formalen Brexit anschließende Übergangsperiode hätten die Verhandlungspartner zunächst einmal Zeit erkauft. In dieser Phase sollten die bisherigen Regelungen Bestand haben und die Details der Beziehungen zwischen UK und der EU vereinbart werden. Der aktuelle Stand der Verhandlungen deute allerdings darauf hin, dass die EU an ihren - aus britischer Sicht - harten Vorstellungen festhalten werde. Auch dies spreche nicht gerade für einen übermäßigen Konjunkturaufschwung in den kommenden Quartalen.



Vor dem Hintergrund der aktuellen Wachstumszahlen dürften auch die Entscheidungen der Bank of England (BoE) nicht einfacher werden. Nachdem sich die Markterwartungen bereit in Richtung eines Zinsschrittes der BoE im Mai verschoben hätten, habe Notenbankchef Carney für Verunsicherung gesorgt: Er habe davon gesprochen, dass im MPC verschiedene Ansichten aufeinandertreffen würden und man ja noch weitere Optionen für eine Zinserhöhung in diesem Jahr habe. In der Summe habe Carney damit wenig hawkish geklungen. Gleiches gelte für die nun veröffentlichten Wachstumsdaten.



Nach vorläufigen Berechnungen habe die britische Wirtschaftsleistung im 1. Quartal um 0,1% Q/Q zugelegt. Damit zeige sich nun auch an den harten Daten, was die Stimmungsindikatoren zuletzt immer deutlicher avisiert hätten: Das britische Wirtschaftswachstum verliere deutlich an Dynamik. Hierfür sei eine Reihe an Gründen verantwortlich. In erster Linie sei es aber die Kombination aus erhöhter Inflation und damit verbundener Kaufkraftverluste der Konsumenten sowie die auf die Investitionsneigung drückende Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Brexit-Prozess. Nicht einfacher werde damit auch die Aufgabe der BoE. Nachdem ein Zinsschritt im Mai für die meisten Marktbeobachter bereits ausgemachte Sache schien, darf man nicht überrascht sein, wenn die Notenbanker einen Zinsschritt im Mai wieder abblasen, so die Analysten der Nord LB. (27.04.2018/ac/a/m)





