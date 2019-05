Hannover (www.aktiencheck.de) - Die britische Wirtschaft hatte mit einem Quartalswachstum in Höhe von +0,5% in den ersten drei Monaten des Jahres einen außerordentlich guten Jahresstart, so die Analysten der NORD LB.Brexit: Britische Politik unter Druck - es bewege sich dennoch nichtsDie beiden großen Parteien seien unter Druck. Bei den lokalen Wahlen hätten sie jeweils große Verluste verzeichnen müssen und so die Rechnung für das Hick-Hack um den Brexit kassiert. Noch größeres Ungemach drohe bei den Europawahlen, bei denen Nigel Farages Brexit-Partei möglicherweise mehr Stimmen bekommen könnten als Labour und Tories zusammen. Dennoch würden es May und Corbyn weiter schaffen, nicht aufeinander zuzugehen. Die Premierministerin werde möglicherweise relativ bald einen weiteren Versuch starten, den Brexit-Vertrag durch das Unterhaus zu lotsen und damit abermals scheitern. Die Wahlergebnisse würden jedenfalls bedeuten, dass die Neuwahlen-Option vom Tisch sei. Alle anderen dürften noch offen sein - bis hin zu einem Führungswechsel bei den Tories, für den sich derzeit einige Politiker positionieren würden. (22.05.2019/ac/a/m)