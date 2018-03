Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe in Großbritannien ist im Februar auf 54,5 Punkte angestiegen und verbesserte sich somit um 1,5 Punkte gegenüber dem Vormonat, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der insgesamt über den Konsenserwartungen liegende PMI-Wert lasse daher allen "Brexit"-Gefahren zum Trotz auf eine weiterhin positive Grundstimmung in der britischen Wirtschaft schließen. In diesem Zusammenhang dürften auch die jüngsten Kommentare von Premierministerin May positiv aufgefasst worden sein, dass Großbritannien eine "Brexit"-Vereinbarung mit der EU anstrebe, die explizit auch eine Lösung für Finanzdienstleistungen beinhalte. (06.03.2018/ac/a/m)





