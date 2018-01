Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zu den noch einmal verbesserten Sentimentwerten in der Eurozone droht der Industrie-PMI in Großbritannien im Dezember schwächer auszufallen als noch im Vormonat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar sei in der ersten "Brexit"-Verhandlungsphase ein ausreichender Fortschritt erzielt worden, sodass fortan mit der EU über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen zueinander diskutiert werden könne. Viele Fragen vor allem in der Grenzfrage zwischen der Republik Irland und Nordirland seien aber noch ungeklärt und wohl auch in naher Zukunft nur schwer zu lösen. Das sorge für zunehmende Unsicherheiten bei den Unternehmen, die zudem durch die höheren Ölpreise belastet würden. Die Analysten würden daher für den aktuellen Berichtsmonat mit einem Rückgang des Umfragesaldos um 0,4 auf 57,8 Punkte rechnen. Damit werde aber weiterhin eine grundsätzlich positive Entwicklung im britischen Industriesektor angezeigt.



Ein spürbarer Rückgang des Sentimentwertes für die britische Industrie dürfte zu Kursverlusten beim Britischen Pfund zum Jahresbeginn 2018 führen. Gegenüber dem Euro würden die Analysten im weiteren Jahresverlauf - abhängig von den Wasserstandsmeldungen bei den "Brexit"-Verhandlungen - mit volatilen Marktbewegungen rechnen, wobei die Einheitswährung aufgrund der angeführten zunehmenden Unsicherheiten per saldo wohl besser abschneiden werde. Zum Jahresende 2018 würden die Analysten daher von Notierungen im Bereich von 0,95 GBP ausgehen. (02.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.