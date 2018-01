Quelle: Pixabay

Sonderparteitag in Bonn - das Ergebnis

Auswirkungen auf den DAX

Weder nach der Wahl noch jetzt, kurz nach dem endgültigen "Ja" zu den Koalitionsverhandlungen am 22. Januar, hat die Börse spürbar reagiert. Die Chartbewegungen liegen lediglich innerhalb der üblichen Schwankungen, sodass es den Anschein hat, die Regierung bzw. die Regierungskonstellation habe keinerlei Einfluss auf die Börse. Doch ist das wirklich so?



Gerangel mit größerem Einfluss als Ergebnis an sich



Wie die ARD berichtete, könnte das lange Gerangel um die GroKo die Börse stärker belasten als das Ergebnis an sich. Denn Ökonomen und Marktexperten rechnen nicht damit, dass der Aktienmarkt unter der Aussicht auf eine große Koalition in die Knie gehen wird. Die zähen Verhandlungen, die bereits seit Monaten andauern, bremsen die Entwicklung jedoch und könnten den Sprung auf einen neuen Rekordwert erschweren bzw. sogar verhindern.



Unterm Strich ist die Stimmung an der Börse aber gut und auch die lauten Forderungen der SPD nach mehr sozialer Gerechtigkeit scheinen die Kurse nicht nachhaltig zu beeinflussen. So ist auch der Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck der Meinung, dass Kursrückschläge an der Börse nicht zu erwarten sind.



Europäische und internationale Auswirkungen

Deutschland hat als stärkste Volkswirtschaft innerhalb der europäischen Union natürlich einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Euro und damit auch auf die Handelsaktivitäten von Brokern und Tradern aus der ganzen Welt. Interessant ist daher zu sehen, welche Auswirkungen bei führenden Forex-Broker zu beobachten sind und welche Schlüsse man daraus für den internationalen Handel ziehen kann.



Interessant ist sicherlich, dass verschiedene Broker die derzeitige Situation unterschiedlich bewerten. Einerseits ist man sich zwar weitestgehend einig, dass eine GroKo in Deutschland kaum direkte Auswirkungen auf die Börsen oder auch den Forex-Handel haben wird, andererseits werden aber mehr und mehr Stimmen laut, dass die Aktienmärkte vor einer Rezession stehen.



Insbesondere der Bericht des Focus, der den berüchtigten Finanzprofi Florian Homm interviewte, erklärt die derzeitige Situation sehr gut. Denn letztendlich stehen wir vor einer erneuten industriellen Revolution, die die Digitalisierung mit sich bringt und es ist schwer abschätzbar, wie die Märkte auf das Langzeit-Zinstief und die industriellen Veränderungen reagieren werden. Fakt ist, dass wir im Jahr 2019 den längsten Aufschwung ohne Crash erwarten, sodass Analysten davon ausgehen, dass noch ein Knall stattfinden wird, der die Märkte bereinigen wird. Ob dies aber tatsächlich so eintrifft, steht natürlich in den Sternen.



Rolle der GroKo bei einem Crash



Sollte es noch den großen Börsenknall im Jahr 2018 geben, ist kaum davon auszugehen, dass eine große Koalition hier die Mitschuld trägt. Viel interessanter ist aber die Fragestellung, wie eine große Koalition im Falle eines Crashs reagieren würde und ob sie es schaffen kann, in einem solchen Falle die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Situation zu entschärfen und die Märkte zu beruhigen.



Denn man darf an dieser Stelle eines nicht vergessen: Die SPD stimmte für die Aufnahme von Verhandlungen. So weit so gut. Das Einverständnis der CDU/CSU zu solchen Verhandlungen wird beinahe vorausgesetzt und als gegeben hingenommen. Der parteiinterne Widerstand wächst aber und Angela Merkel steckt hier in einem Dilemma, denn sie weiß um die nun starke Verhandlungsposition der SPD. Dies kann sich unter dem Aspekt einer ohnehin wachsenden Unzufriedenheit in den eigenen Reihen als durchaus problematisch herausstellen. Denn wenn der Widerstand in der eigenen Partei zu groß wird, stünde Frau Merkel mit Sicherheit keine schöne letzte Amtszeit bevor. Es ist durchaus denkbar, dass der Handlungsspielraum so stark eingeschränkt wird, dass dies wiederum die Möglichkeiten einschränkt, auf eine Krise zu reagieren.



Fazit

Derzeit ist nicht damit zu rechnen, dass eine große Koalition die Finanzmärkte nachhaltig oder überdurchschnittlich stark belastet. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Finanzmärkte innerhalb dieses Jahres entwickeln und es wird dann sicherlich spannend werden, inwiefern die große Koalition in der Lage ist, wichtige finanz- und wirtschaftspolitische Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Wichtige Entscheidungen könnten in einer großen Koalition aufgrund von Meinungsverschiedenheiten träge und unsicher werden, was eine eventuell anstehende Krise an den Börsen noch dramatisieren würde. (26.01.2018/ac/a/m)







