Wien (www.aktiencheck.de) - Griechenland hat einen IWF-Kredit von 2,7 Mrd. Euro vorzeitig zurückgezahlt und möchte im kommenden Jahr gern weitere 2 Mrd. Schulden gegenüber dem IWF tilgen, so die Analysten der Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".



"Griechenland ist zurück auf der Finanz-Weltkarte", habe angesichts dessen der neue griechische Premier am Rande seines Treffens mit dem chinesischen Präsidenten in Shanghai verkündet. Griechenland setze stark auf chinesische Investitionen und wolle für diese ein möglichst günstiges Umfeld schaffen. Für China wiederum sei Griechenland ein Schlüsselelement seiner Europa-Strategie.



Die EU-Kommission habe Griechenland unterdessen im inzwischen vierten Überprüfungsbericht bescheinigt, die auferlegten Maßnahmen umgesetzt zu haben. Zugleich habe man das geplante griechische Budget für 2020 genehmigt, das unter anderem höhere Staatsausgaben in etlichen Bereichen vorsehe. Um ein solches Entgegenkommen habe die Vorgängerregierung unter Premier Tsipras jahrelang vergeblich gerungen. Der Athener Aktienindex habe im November um rund 2,2% zugelegt. Er liege damit rund 40% höher als zu Jahresbeginn. (Ausgabe Dezember 2019) (13.12.2019/ac/a/m)



