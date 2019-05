Wien (www.aktiencheck.de) - Griechenlands Aktienmarkt war der große Gewinner im April mit einem Kursplus von über 7%, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuelen Ausgabe des "em-report".



Vor allem die Bankaktien hätten sich abermals sehr stark gezeigt. Der Primärüberschuss im griechischen Staatshaushalt habe 2018 bei 4,4% gelegen, deutlich über den geplanten 3,9%. Premier Tsipras möchte angesichts dessen den gewonnenen fiskalischen Spielraum für Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und für Sozialausgaben nutzen, nach vielen Jahren drakonischer Sparmaßnahmen. Die Arbeitslosigkeit liege offiziell weiter knapp unter 20% und das, obwohl seit Jahren massenhaft Arbeitskräfte aus dem Land geflohen seien. Von einer dynamischen Erholung könne bei Griechenlands Wirtschaft weiterhin keine Rede sein. Trotz leichter Zuwächse in den letzten Jahren liege die griechische Wirtschaftsleistung mehr als 20 % unter der des Jahres 2012. (Ausgabe Mai 2019) (31.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.