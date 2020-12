Börse Frankfurt-Aktienkurs Grenergy Renovables-Aktie:

24,50 EUR +9,87% (16.12.2020, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs Grenergy Renovables-Aktie:

25,40 EUR +9,48% (16.12.2020, 15:42)



ISIN Grenergy Renovables-Aktie:

ES0105079000



WKN Grenergy Renovables-Aktie:

A14WGE



Ticker-Symbol Grenergy Renovables-Aktie:

5GR



Kurzprofil Grenergy Renovables S.A.:



Grenergy Renovables S.A. (ISIN: ES0105079000, WKN: A14WGE, Ticker-Symbol: 5GR) ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das sich mit der Vermarktung von Energierückgewinnungsanlagen beschäftigt. Grenergy Renovables entwickelt Projekte und einen unabhängigen Stromproduzenten (IPP), der erneuerbare Energie hauptsächlich durch photovoltaische Solaranlagen erzeugt. (16.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Grenergy Renovables-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Grenergy Renovables S.A. (ISIN: ES0105079000, WKN: A14WGE, Ticker-Symbol: 5GR) unter die Lupe.Wind- und Solarparks seien gefragt wie nie. Ohne Erneuerbare Energien würden sich die ambitionierten Klimaziele von Politik und Wirtschaft nicht erreichen lassen. Vor dem Jahreswechsel würden "grüne Aktien" an der Börse noch einmal kräftig anziehen. Einer der Top-Gewinner: die Grenergy Renovables-Aktie, die in drei Tagen über 20% zugelegt habe.2021 dürften EU, USA und auch China viel in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investieren. An der Börse sollte die Rally der Pure-Player weitergehen. Grenergy Renovables arbeite bereits profitabel, habe ein starkes Portfolio und bleibe ein Top-Pick in der Branche. Neueinsteiger könnten schwache Tage zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)Börsenplätze Grenergy Renovables-Aktie: