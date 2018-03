Tradegate-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

19,22 EUR -0,77% (21.03.2018, 10:47)



ISIN Grand City Properties-Aktie:

LU0775917882



WKN Grand City Properties-Aktie:

A1JXCV



Ticker-Symbol Grand City Properties-Aktie:

GYC



Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (21.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Grand City Properties-Aktie (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC)Der Jahresbericht bestätige die Ansicht des Analysten, dass Grand City Properties auch in der reifen Phase des Wohnimmobilienzyklus für weiteres Wachstum gut aufgestellt sei. Die Jahresergebnisse hätten solides Umsatz- und Ertragswachstum gezeigt. Die Kaltmieteinnahmen seien 15% J/J auf EUR 328 Mio. gestiegen und das FFO 1 sei 11% J/J auf EUR 178 Mio. geklettert. Das Wachstum sei hauptsächlich durch operative Verbesserungen getrieben worden, während der Portfolioausbau die ersten erworbenen Wohneinheiten in London umfasst habe. Getrieben von like-for-like Kaltmietwachstum (mehr als 3%) und selektiver Portfolioerweiterung sehe das Management das FFOPS 1 in diesem Jahr zwischen EUR 1,19 und EUR 1,22. Das aktualisiertes Bewertungsmodell des Analysten ergebe nun ein Kursziel von EUR 27,00 (zuvor: EUR 26,00).Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seinem "buy"-Votum für die Grand City Properties-Aktie. (Analyse vom 21.03.2018)Börsenplätze Grand City Properties-Aktie:Xetra-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:19,27 EUR +0,10% (21.03.2018, 11:31)