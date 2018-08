ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie:

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie:

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefert die Grammer AG Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.



Mit rund 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer-Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. (17.08.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Grammer: Die Spekulation auf eine Anhebung der Grammer-Offerte ist vorbei - AktienanalyseEnde Mai hatte der chinesische Grammer (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM)-Großaktionär Ningbo Jifeng eine Offerte zur Komplettübernahme des Autozulieferers vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Basis des Übernahmeangebots von 60 Euro je Aktie plus der inzwischen ausgezahlten Dividende von 1,25 Euro je Anteilschein sei Grammer mit knapp 772 Mio. Euro bewertet worden. In den Tagen nach der Meldung seien Spekulationen in Gang gekommen, wonach der zweite Grammer-Großaktionär, die Familie Hastor, einen höheren Preis für seine 19-prozentige Beteiligung herausschlagen wolle: Die Hastors hätten das Angebot als zu niedrig abgelehnt, den fairen Wert auf "mindestens 85 Euro" taxiert und angekündigt, einen Ausbau ihrer Beteiligung zu prüfen. (Ausgabe 32/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:59,85 EUR -0,25% (17.08.2018, 15:22)Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:59,90 EUR +0,08% (17.08.2018, 15:12)