In seiner traditionellen Eigenschaft als "sicherer Hafen" dürfte die Nachfrage nach dem Edelmetall deutlich zunehmen. Portfolioumschichtungen, die entweder aus generellen Risikoüberlegungen erfolgen würden oder weil Exposure mit Russlandbezug abgebaut oder verringert werden solle/müsse, dürften eine höhere Gold-Allokation zur Folge haben. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Kapitalflucht-Effekt kurzfristig stärker ausgeprägt sein werde und würden daher den Goldpreis noch in der ersten Jahreshälfte 2022 auf deutlich über USD 2000 je Unze steigen sehen.



Gut unterstützt würden die Analysten Gold aber auch darüber hinaus gehend sehen. Herausfordernd bleibe insbesondere das makroökonomische Umfeld. Die Inflationsrisiken seien auch schon ohne geopolitische Krise nach oben gerichtet gewesen und die nunmehr nochmals deutlich gestiegenen Energiepreise würden zusammen mit den höheren Preisen für Agrargüter die Teuerung signifikant ankurbeln.



Die zuletzt in Aussicht gestellte raschere Gangart der Notenbanken in puncto Rückkehr zur geldpolitischen Normalität dürfe angesichts der konjunkturellen Risiken wegen der Auswirkungen der Sanktionen und hohen Energiepreise zumindest in der Eurozone angezweifelt werden. Infolge der zunehmenden Inflationssorgen würden die Analysten Gold im Jahr 2022 und darüber hinaus grundsätzlich gut unterstützt sehen.



Goldpreisbarometer - Stärken/Schwächen



+ Gold profitiere in Zeiten erhöhter Unsicherheit an den Finanzmärkten von seinem Status als "sicherer Hafen"; dies gelte insbesondere seit der dramatischen Eskalation im Ukraine-Krieg

+ Inflationsängste würden die Goldpreisentwicklung begünstigen

+ Eigne sich aufgrund seiner negativen Korrelation zu anderen Anlageinstrumenten gut zur Vermögensdiversifikation

+ Alles in allem lasse sich die Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken noch immer als expansiv mit niedrigen Zinsen charakterisieren

+ Zuletzt wieder stärkere Nachfrage aus der Schmuckindustrie



- Steigende Anleiherenditen im Lichte des verbesserten Konjunkturausblicks

- Aufwertung des US-Dollars durch restriktiver werdende Geldpolitik der FED, würden die Analysten aber auf aktuellem Wechselkursniveau zum Euro eingepreist sehen (03.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestiegene Risikoaversion infolge des Ukraine-Kriegs macht eine Revision unserer Goldpreisprognose notwendig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aufgrund seiner Eigenschaft als "sicherer Hafen" dürfte das Edelmetall stärker nachgefragt werden und noch in der ersten Jahreshälfte 2022 die Marke von USD 2.000 je Unze übersteigen.Die Lage im Krieg gegen die Ukraine sei weiter höchst angespannt. Sowohl in militärischer als auch im Hinblick auf Wirtschafts- und Finanzsanktionen seien weitere massive Eskalationsschritte gesetzt worden. Rund um diese geopolitische Krise gebe es dabei derartig viele Gefahrenherde, die schlagend werden könnten, sodass aus Sicht der Analysten für "risky assets" für eine längere Zeit das Einpreisen einer erhöhten Risikoprämie notwendig sei.