Bonn (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit folgten die Goldpreise den Bewegungen des US-Dollars beziehungsweise waren negativ mit diesem korreliert, so die Analysten von Postbank Research.Zusätzlichen Druck auf die Preise würden Großinvestoren besonders in den USA ausüben, da diese knapp zwei Millionen der insgesamt 26,6 Millionen Unzen, die in diesem Jahr global in börsengehandelten Goldprodukten neu angelegt worden seien, verkauft hätten. Obgleich viele Anleger diese Investments eher langfristig halten dürften, bestehe die Gefahr, dass es zu weiteren Verkäufen kommen könnte, falls die Goldpreise weiter nachgeben würden.An den Optionsmärkten sei der Ein-Monats-25-Delta-Risk-Reversal, der normalerweise aufgrund höherer Nachfrage nach Calls positiv sei, erstmals seit März 2020 wieder negativ. Investoren würden also weitere Preisrückgänge fürchten. Der physische Markt werde sich vermutlich erst im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes wieder beleben. Mittelfristig erwarten viele Analysten weiter steigende Preise, kurzfristig erscheinen die Goldpreise jedoch weiterhin verwundbar, berichten die Analysten von Postbank Research. (30.11.2020/ac/a/m)