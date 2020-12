Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zur Kursrally einiger anderer Metalle fielen die Goldpreise vor wenigen Tagen auf ein Viermonatstief, so die Analysten von Postbank Research.



Die in Rekordzeit entwickelten Impfstoffe gegen COVID-19 hätten eine Auflösung von Positionen in "sicheren Häfen" und deren Neuanlage in sogenannten risikoreichen Investments zur Folge gehabt. Zudem seien die Realzinsen - also die aktuellen Marktrenditen im Verhältnis zu den Inflationserwartungen - insbesondere in den USA von ihren Tiefs deutlich angestiegen. Die Goldpreise hätten sich jedoch schnell erholt, da der US-Dollar auf neue zyklische Tiefstände gefallen sei und somit den Goldkauf außerhalb der USA verbilligt habe.



Zudem dürfte die Geldpolitik der Zentralbanken weltweit auf längere Sicht sehr expansiv bleiben, weshalb einige Investoren Gold nun wieder vermehrt als "Inflationsschutz" nachfragen würden. Eine starke Konjunkturbelebung insbesondere in Schwellenländern könnte zur Jahresmitte 2021 auch die Kauflaune der physischen Investoren wiederbeleben, allerdings zuvor für weitere Umschichtungen von Gold in Aktienmärkte sorgen. Kurspotenzial für Gold könnte somit eher mittelfristig bestehen. (10.12.2020/ac/a/m)

