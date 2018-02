Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz Turbulenzen an Aktienmärkten aufgrund verstärkter Inflationssorgen drückten ein festerer Außenwert des US-Dollar und steigende Renditen für US-amerikanische und deutsche Staatsanleihen den Goldpreis nach unten, so die Analysten der DekaBank.



Die Anleger hätten sich aus Wertpapieren, die mit physischem Gold hinterlegt seien (Gold-ETFs), zurückgezogen. Nur bei den spekulativ orientierten Goldmarktteilnehmern halte sich die Zuversicht. Ihre Netto-Long-Positionierung sei nach wie vor stark ausgeprägt und berge das Risiko von weiteren Goldpreisrückgängen, wenn diese Positionen abgebaut würden. Die jüngst veröffentlichten Daten vom World Gold Council zum globalen Goldmarkt im vierten Quartal 2017 würden zwar einen leichten Anstieg der Goldnachfrage bei einer recht stabilen Angebotsentwicklung zeigen, aber wieder einmal habe die Menge des angebotenen Goldes die Nachfrage überstiegen. Unser Ausblick bleibt unverändert: Wir erwarten einen leichten Goldpreisrückgang im Prognosezeitraum, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe Februar/März 2018) (13.02.2018/ac/a/m)







