Als die Märkte die jüngsten ADP-Daten verdaut hätten, habe der Goldpreis zu steigen begonnen. "Der Arbeitsmarkt hat sich im Dezember gefestigt, als die Auswirkungen der Delta-Variante abklangen und die Auswirkungen von Omicron noch nicht zu sehen waren", so ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson.



"Die Beschäftigungszuwächse waren breit gefächert, da die Hersteller von Gütern den stärksten Zuwachs des Jahres verzeichneten, während die Dienstleistungsunternehmen das Wachstum dominierten. Das Stellenwachstum im Dezember brachte den Durchschnitt des vierten Quartals auf 625.000 und übertraf damit den Jahresdurchschnitt von 514.000. Obwohl die Zahl der Arbeitsplätze im Jahr 2021 die 6-Millionen-Grenze überschritten hat, liegen die Beschäftigtenzahlen im privaten Sektor immer noch fast 4 Millionen unter dem Niveau von vor dem COVID-19."



Der Optimismus aus dem Dezember-Bericht werde wegen der Omicron-Variante wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein, habe Michael Pearce, leitender US-Ökonom bei Capital Economics gesagt. Unabhängig davon, wie stark die Dezember-Zahlen seien, könnte die schnelle Ausbreitung der Omicron-Variante dafür sorgen, dass die offizielle Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft im Januar fallen könnte, so Pearce.



Der Goldpreis sei stärker vom Sentiment abhängig als von Wirtschaftsdaten. Aus charttechnischer Sicht bleibe die Marke von 1.835 Dollar der erste wichtige Widerstand. Anschließend würden sich die Blicke auf die Region rund um 1.870 Dollar richten, dem Hoch aus dem November des vergangenen Jahres. (05.01.2022/ac/a/m)







