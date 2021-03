Wells Fargo gehe aber einen anderen Weg als viele andere Analysten. Die Analysten der US-Bank würden bei ihrer Prognose vor allem auf ein abnehmendes Angebotswachstum abstellen. Und das könnte Gold in diesem Jahr bis auf USD 2.200 pro Unze bringen, so John LaForge, Leiter der Real Asset Strategy bei Wells Fargo. "Das Goldangebot hat sich von einem Überangebot in ein Defizit verwandelt", habe LaForge im jüngsten Update gesagt. "Solche Zeiten haben in der Vergangenheit einige der stärksten Preisrallyes bei Gold ausgelöst." Aufgrund des "übermäßigen Angebots" habe der Goldpreis vor 2018 eine schwierige Zeit gehabt, so LaForge. "Das Angebot war 2011 übermäßig geworden, weil der Goldpreis in der Dekade von 2001 bis 2011 von 250 auf 1900 Dollar pro Unze gestiegen war. In diesem Jahrzehnt waren viele Investoren auf der Suche nach Gold, und sie schienen es alle zu finden", habe er geschrieben.



Dieses Bild habe sich jedoch in den letzten drei Jahren verschoben, da sich das Goldangebot von einem "Überangebot zu einem Defizit" entwickelt habe. Aus diesem Grund sei Wells Fargo positiv für Gold eingestellt. "Solche Zeiten haben in der Vergangenheit einige der stärksten Preisrallyes bei Gold ausgelöst ... Wir glauben, dass Gold am Vorabend eines neuen Rohstoff-Superzyklus stehen könnte, der erst der siebte seit dem Jahr 1800 wäre", habe LaForge gesagt. "Der Goldpreis ist seit 2018 um mehr als 40 Prozent gestiegen, und wir glauben, dass weitere Gewinne vor uns liegen."



Kombiniere man diese Argumentation von Wells Fargo mit der Aussicht auf eine anziehende Inflation und behalte die Aussage der FED im Hinterkopf, dass sie keine Zinsanhebungen in den kommenden zwei Jahren vornehmen wolle, dann spreche dies tatsächlich für deutlich steigende Preise bei den Edelmetallen. Alleine der Chart gebe noch keine Entwarnung und locke noch keine neuen Investoren an. Drehe Gold allerdings, dann dürfte es schnell gehen. Das habe man auch in der Vergangenheit häufig gesehen. (30.03.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) leidet weiter unter dem Renditeanstieg der US-Staatsanleihen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zur Stunde notiere die Rendite der zehnjährigen Anleihen bereits wieder bei 1,75 Prozent. Und das zwinge den Goldpreis in die Knie. Das Positive: Gold könne sich bereits etwas von den Tiefständen von heute Morgen lösen und Silber notiere sogar marginal im Plus. Wenn es nach der US-Bank Wells Fargo gehe, sollten Anleger sich davon nicht beirren lassen. Die Analysten würden eine große Rallye bei Gold kommen sehen.