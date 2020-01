Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Goldpreis bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst steil aufwärts und konnte ein neues Hoch erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausgehend von 1.611 USD sei es zu einem Rücksetzer zum alten Hoch gekommen. Die folgende Erholung innerhalb einer kleinen bärischen Flaggenformation werde leicht nach oben ausgedehnt.



Ausblick: Die Chance sei gegeben, sich direkt weiter nach oben abzusetzen. Spielraum wäre in jedem Fall bis in den Bereich der 1.611 USD vorhanden. Setze sich das sich andeutende bärische Reversal jedoch auch im weiteren Handelsverlauf durch, könnte eine zweite Korrekturwelle weiterhin folgen. In diesem Fall biete sich im Bereich der 1.517 USD wieder eine Chance für die Bullen. (27.01.2020/ac/a/m)



