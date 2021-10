Und ein Umfeld mit höherer Inflation und geringerem Wachstum werde als Stagflation bezeichnet, in der Gold bekanntermaßen gut gedeihe, so der Chefmarktstratege von Blue Line Futures, Phillip Streible. "Der IWF stuft das globale Wachstum und die steigende Inflation weiter herab, und das ist das Stagflationsumfeld, in dem Gold so gut gedeiht", habe er gesagt. "Die Inflationsdaten bekräftigen die Position der Fed bezüglich des Tapering im November."



Moya habe darauf hingewiesen, dass ein anhaltenderer Inflationsdruck garantiere, dass die FED im November mit dem Tapering beginnen werde, das aggressiver ausfallen könnte als das, was der FED-Vorsitzende Jerome Powell vor einem Monat beschrieben habe. "Ursprünglich betonte Powell, dass das Tapering bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Jetzt geht man davon aus, dass dies früher der Fall sein wird, bevor wir in die heißen Sommermonate kommen", habe er gesagt.



"Dieser Reset bei den Zinserhöhungserwartungen der US-Notenbank ist für Gold ein Gamechanger", habe Moya betont. Wenn die Wachstumssorgen weiter zunehmen würden, habe der Goldpreis die Chance, die vor über einem Jahr erreichten Allzeithochs von über 2.000 Dollar je Unze wieder zu erreichen. "Gold sieht sich derzeit einem massiven Widerstand bei 1.800 Dollar gegenüber; wir werden diese Marke noch einige Male testen. Ich rechne aber immer noch mit weiteren Impulsen. Wir werden sehen, dass sich die Preise weiter in Richtung 1.840 Dollar bewegen, wo sich die Preise weiter konsolidieren werden", habe er gesagt. Füge hinzu: "Das Tapering könnte einen Boden bei Gold markieren."



Der Goldpreis habe in der zu Ende gehenden Woche einen wichtigen Schritt aus dem Schatten getan. Er habe den wichtigen Widerstand bei 1.780/1.785 Dollar knacken können und nähere sich der 1.800-Dollar-Marke, wo der nächste Widerstand warte. Für die Bullen gehe es nun darum, am Ball zu bleiben. Wie eingangs geschrieben werde 1.780/1.785 Dollar nun zur wichtigen Unterstützung, die es zu verteidigen gelte.



Sowohl Gold als auch Silber würden sich im Frühstadium eines neuen Aufwärtstrends befinden. Sicher, dieser stehe noch auf wackeligen Beinen und werde von viel Skepsis begleitet. Doch in solchen Phasen werde der Grundstein für spätere Gewinne gelegt. (15.10.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat sich in den vergangenen Tagen deutlich erholen können und hat den wichtigen Widerstand bei 1.780/1.785 Dollar aus dem Markt genommen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Dieser Bereich agiere ab sofort als Unterstützung. Geholfen hätten dabei auch die Inflationsdaten aus den USA. Mit 5,4 Prozent habe die Teuerung etwas über den Schätzungen der Analysten gelegen. Bei OANDA gebe man sich optimistisch, dass der Goldpreis nun weiter zulegen könne."Wir sehen, dass der Markt in Bezug auf den US-Verbraucher nervös wird. Nachdem wir diesen Bericht verdaut haben, zeigt er, dass der Markt nun mit einer früheren Zinserhöhung rechnet. Gleichzeitig sehen wir eine Verflachung der Renditekurve, und das ist eine gute Nachricht für Gold", habe OANDA Senior Market Analyst Edward Moya gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt. Eine hartnäckigere Inflation könnte bedeuten, dass die US-Notenbank bei der Straffung der Geldpolitik aggressiver vorgehe. "Potenziell wird Gold keine signifikante Schwäche mehr aufweisen, wenn der Inflationsdruck zunimmt, weil der Inflationsdruck jetzt Wachstumssorgen bedeutet", so Moya.