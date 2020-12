Bis zum Jahresende habe Gold allerdings einen Teil seiner zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben, da sich die Weltwirtschaft gefangen habe. Zudem habe die Marktstimmung mit Blick auf das kommende Jahr gedreht, nicht zuletzt dank der Impfstoffe gegen das Coronavirus, so Weinberg weiter.



Zuletzt habe der Goldpreis aber wieder Fahrt aufnehmen können. Im Bereich von 1.900 Dollar sei die Notierung aber auf einen wichtigen Widerstand gestoßen. Zum Start in diese Woche schien es, als könne Gold im Zuge der Unsicherheit aufgrund einer Mutation des Coronavirus profitieren, so die Experten von "Der Aktionär". Zuletzt habe der Goldpreis aber wieder abgeben müssen.



Ungewöhnlich sei der Kursverlauf am heutigen Montag aber nicht. Auch im März habe das Edelmetall im Zuge der Corona-Krise zunächst deutlich nachgegeben. Spekulatives Kapital werde abgezogen. Doch die Probleme wie die Geldflut der Notenbanken und die anhaltenden Konjunkturrisiken dürften den Goldpreis mittel- und langfristig deutlich unterstützen.



Es scheine nur noch eine Frage von Tagen zu sein, bis die Marke von 1.900 Dollar falle und der Goldpreis in den kommenden Wochen wieder Kurs in Richtung Allzeithoch und vermutlich darüber hinaus nehme. Der Zielbereich für diese Bewegung liege bei 2.200 bis 2.300 Dollar. (21.12.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat sich in diesem Jahr sehr stark präsentiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Im August dieses Jahres habe das Edelmetall sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Gold sei dabei zum einen als sicherer Hafen im Zuge der Corona-Pandemie und in Folge dessen der wirtschaftlichen Unsicherheiten gefragt gewesen. Zum anderen habe Gold durch seine Eigenschaft als wertstabile Anlage gestochen, nachdem viele Zentralbanken ihre ohnehin schon ultra-lockere Geldpolitik noch expansiver gestaltet hätten und auch viele Regierungen die durch die Corona-Maßnahmen verursachten Probleme mit einer expansiven Fiskalpolitik zu lösen versuchen würden, erkläre der Leiter der Rohstoff-Analyse bei der Commerzbank Eugen Weinberg die Stärke.