Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Goldpreis stabilisierte sich in den vergangenen Wochen. Dabei bewegte sich der Wert innerhalb eines engen Trendkanals leicht aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser könnte sich als bärische Flagge darstellen, was noch abzuwarten bleibe. Oberhalb der 1.490 USD wäre im Gegenzug ein neues Kaufsignal möglich.



Ausblick: Es komme derzeit zur Ausbildung einer kleinen bärischen Flaggenformation. Der Kursverlauf könne sich darin noch etwas nach oben schieben, erst oberhalb des bei 1.490 USD liegenden Abwärtstrends biete sich ein neues Kaufsignal. Kursgewinne bis 1.517 USD wären in diesem Fall kurzfristig drin. Werde die Flagge nach unten aufgelöst, mit einem Rückfall unter die bei 1.459 USD liegende Unterstützungszone, öffne sich der Weg bis 1.445 USD und darunter in Richtung 1.415 USD. (19.12.2019/ac/a/m)

